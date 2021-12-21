У берегов Мадагаскара случилось сразу два крушения, много погибших (фото)

Все находившиеся на борту пассажиры были нелегалами

В водах, неподалеку от северо-восточного побережья Мадагаскара, затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находилось более 130 человек. В результате трагедии около 70 пассажиров пропали без вести.

Как сообщает издание AP, ссылаясь на информацию Агентства морских и речных портов, корабль покинул порт в городе Антанамбе в понедельник, 20 декабря, и отправился в Соаниэран-Ивунг. В момент кораблекрушения, на борту находились 130 человек, 45 из них удалось спасти, а еще 68 числятся без вести пропавшими.

Отмечается, что из-за того, что судно зарегистрировано как грузовое, оно не имело права на перевозку пассажиров, тем более Антанамбе не является официальным портом.

По предварительным данным, корабль затонул через отверстие в корпусе — вода через дыру попала в машинное отделение и быстро затопила все двигатели.

Также согласно информации Ministère de la Défense Nationale Madagascar известно, что во время спасательной операции, которую развернули для поиска пассажиров Francia в водах индийского океана, вчера около 19:00, неподалеку от Фенериве-Эст, разбился военный вертолет.

Лишь одного из его пассажиров удалось обнаружить на утро следующего дня вблизи Махамбо. К счастью, с мужчиной все хорошо.

Поиск других пострадавших продолжается.

Напомним, как "Телеграф" сообщал о еще одном подобном трагическом событии, которое произошло в России, где во время непогоды затонул прогулочный корабль с пятью пассажирами. Поиск пострадавших осложнялся из-за сильного шторма, поэтому к спасательной операции привлекали авиацию.