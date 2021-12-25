Укр

IQ выше, чем у Эйнштейна: в Британии обнаружили необычного ребенка

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ребенок мечтает получить в подарок на Рождество криптовалюту
Ребенок мечтает получить в подарок на Рождество криптовалюту

У парня самый высокий балл среди детей до 18 лет

Двенадцатилетний житель Британии Барнаби Свинберг имеет более высокий IQ, чем у выдающегося ученого Альберта Эйнштейна.

Как сообщает издание Mirror, ребенок достиг IQ в 162 балла, что на два пункта выше, чем у немецкого ученого.

12-летний Барнаби Свинберн узнал, что умнее известного мирового физика-теоретика Альберта Эйнштейна после прохождения международного теста на уровень IQ (Mensa), который он получил в подарок на Рождество. Его показатель самый высокий среди возможных баллов для детей до 18 лет.

Отмечается, что оценка подростка на два пункта превышает уровень известного ученого Эйнштейна, который имел 160 баллов.

Как рассказывает мама мальчика, Барнаби больше всего интересуется математикой и химией. Все знают, что парень очень умен, но он стремился проверить себя дополнительно, так что попросил в подарок на Рождество тест от Mensa.

После ответов на все вопросы школьник получил самый высокий ля ребенка балл среди возможных.

По словам родителей, подросток систематически следит за валютными рынками и кроме IQ-теста попросил на Рождество криптовалюту.

Отмечается так же, что в будущем юноша планирует вступить в Оксфорд и мечтает стать программистом.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Британии ученые создали работа, которая очень похожа на реального человека. Машина обладает подвижным лицом и даже способна повторять человеческую мимику.

Теги:
#IQ #Британия #Мальчик #Ум #Альберт Энштейн
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