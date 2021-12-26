Несчастливое Рождество: в Конго террорист-смертник подорвался в ресторане, есть погибшие (видео)

Местные жители считают исламистов ответственными за нападение

В рождественский вечер 25 декабря на территории Демократической Республики Конго произошел теракт в одном из восточных городов. Чрезвычайное происшествие стало причиной гибели минимум шести человек.

Информацию передает новостная служба BBC.

Взрыв прогремел в переполненном людьми ресторане в городе Бени. Ответственным за выполнение террористической атаки стал смертник, который подорвал себя на входе в здание. Вероятно, погибнуть могло быть еще больше людей, однако злоумышленника по неизвестным причинам задержали на входе в ресторан, не позволив пройти внутрь.

Бени на карте Конго

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Последствия взрыва в Бени, Конго

Однако даже при этом абсолютно минимизировать последствия не удалось. Сейчас СМИ известно о минимум шести погибших и 13 раненых людях. Разумеется, значительный урон нанесен и местным зданиям, включая сам ресторан. Внутри заведения находилось не менее 30 человек, они все пришли отметить Рождество. Среди гостей находились и маленькие дети.

Пока еще никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Впрочем, местные политики уже заявляют, что виновниками теракта является группировка боевиков "Объединенные демократические силы" (ADF) — их связывают с "Исламским государством".

Исламисты активизировались на востоке Конго в последние несколько месяцев. Отметим, что в ноябре Конго и Уганда начали совместную операцию против боевиков ADF, которая, однако, пока не привела к позитивным последствиям.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о взрыве на территории монастыря в Серпухове, Россия. Его виновником якобы стал местный воспитанник, которому во время ЧП оторвало ногу. Сообщалось, будто он пришел в монастырь с мачете. При этом его причастность к каким-либо террористическим организациям не доказана.

Чего не сказать о минимум пяти россиянах, которые оказались задержаны среди прочих представителей "ИГИЛ" на территории Украины. Операцию в Киеве провели сотрудники СБУ в декабре.