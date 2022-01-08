В Египте автобус с пассажирами столкнулся с фурой, много жертв (фото)

В результате автокатастрофы пострадали 34 человека

На трассе в Египте произошла ужасная авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли более полутора десятков человек, еще 18 получили травмы.

Как сообщает издание Time Sofisrael, водитель транспортного средства, направлявшегося в курортный город Шарм-эль-Шейх, на трассе "Суэц-Тор" не справился с управлением микроавтобуса из-за плохой видимости на дороге, в результате чего допустил столкновение с фурой.

Карта с отметкой, где произошла авария

Как в комментарии изданию сообщил один из здешних чиновников, пострадавших в результате аварии госпитализировали в больницу общего профиля, расположенной в столице Синая — городе Эль-Тур.

Последствия ДТП в Египте

Официальные данные о количестве погибших в результате автопроисшествия людей египетские власти пока не разглашают. По предварительным данным, в результате столкновения фуры и микроавтобуса трагически погибли 16 человек, еще 18 — травмированы.

Есть подозрения, что водитель не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге

Обстоятельства и факты происшествия выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Египте во время поездки из Шарм-эль-Шейха перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии 12 человек погибли, еще 28 — попали в больницу в тяжелом состоянии.