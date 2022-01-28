"В России ты раб": статья миллиардера Ричарда Бренсона о Путине и Украине вызвала бурную реакцию

Экономист Максим Нефедов считает, что эта история очень показательна.

Российские бизнесмены могут быть не согласны с главой государства Владимиром Путиным в вопросе конфликта с Украиной, однако из них никто не может публично высказать свою позицию. Все дело в том, что они боятся.

Об этом написал украинский экономист и бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Он привел цитату из блога основателя корпорации Virgin Ричарда Брэнсона, который не только выразил поддержку Украине в вопросе угрозы со стороны России, но отметил тот факт, что российские бизнесмены, не согласные с политикой Путина, не готовы говорить об этом публично.

"Ни один из наших российских знакомых, хотя и частно настроенных против российского военного вмешательства, не был готов высказаться публично. Мы выпустили деловое заявление, которое западные и украинские бизнесмены были готовы охотно подписать, но нам не удалось получить даже одну подпись из России, поскольку их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был просто слишком велик", — написал Ричард Брэнсон.

По мнению украинского экономиста, эта статья очень показательна, ведь в России не срабатывает история о том, что деньги дают свободу.

"В России деньги дают разве что большой дом на Рублевке, а так бизнесмен еще более порабощенный, чем обычный наемный работник, который может хоть на кухне шутки травить о власти. Кое-кто смеется над флажками, которые ставят украинцы на аватарки — а в России даже у олигарха нет такой роскоши", — написал Максим Нефедов.

К слову, пользователи сети с мнением Брэнсона согласились. Некоторые вспоминали анекдоты о "несогласии с американским президентом", а кто-то прямо писал, что российские олигархи не горят желанием отведать "Новичок" (одно из самых токсичных ядовитых веществ в мире).

О важности поддержки Ричарда Брэнсона написал украинский нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он отметил, что английский миллиардер пытается привлечь внимание к Украине всеми возможными способами, и в нынешней ситуации это очень важно.

"Когда Ричард поддерживает Украину, он ставит себя рядом с ней. Видит наше состояние, разделяет страдания и не хочет, чтобы российский "хаос на экспорт" продолжал поставляться по всей планете. И Брэнсон делает выбор, который даже у нас не все до сих пор сделали", – написал Алексей Гончаренко.

Вот несколько цитат из публикации Ричарда Брэнсона, касающейся поддержки Украины:

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема".

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?".

"Основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту".

"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Владимиру Путину не страшны санкции США в отношении его.