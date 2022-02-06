Разрушительный циклон накрыл Мадагаскар: дома сносит и топит, есть жертвы (фото и видео)

Остров уже пострадал от шторма в прошлом месяце, а новый циклон принес лишь новые разрушения.

Мощнейший тропический циклон "Батсирай" накрыл африканское островное государство Мадагаскар, принеся с собой обильные осадки и вызвав масштабные разрушения.

Об этом сообщает France 24.

Сообщается, что наиболее сильно пострадал округ Манандзари, где скорость ветра достигала 165 км/ч (46 м/с), а местами фиксировались и порывы до 235 км/ч (65,2 м/с).

Наблюдатели сообщили о значительных разрушениях. По последним данным, власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия почти 48 тысяч человек.

Также известно, что жертвами непогоды стали по меньшей мере 6 человек.

Мадагаскар сильно пострадал от шторма Ана, который накрыл страну в конце прошлого месяца. Тогда ущерб был причинен имуществу около 131 тысячи человек, а погибло около 60 человек. Последствия его удара до сих пор не были ликвидированы в полной мере.

Новый циклон же лишь усугубил ситуацию в стране, вызвав перебои не только с электричеством, но и с поставками чистой воды. По оценкам ООН от "Батисрая" пострадать могут почти 600 тысяч человек, а число эвакуированных из опасных регионов граждан может достичь 150 тысяч.

Как сообщалось ранее, возле берегов Нигерии накануне прогремел мощный взрыв на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, который мог перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. Весь экипаж считается пропавшим без вести.