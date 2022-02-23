С Путиным переговорит Эрдоган: что задумал президент Турции

Президент Турции не планирует вводить санкции против России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 23 февраля, проведет телефонный разговор з российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух стран обсудят тему Украины и ее участие в НАТО.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

В Кремле рассказали, что разговор Путина и Эрдогана запланировали по инициативе турецкого президента, а состоится он сразу после его участия в онлайн-саммите НАТО по Украине.

В то же время, глава Турции отличился заявлением, что он сотрудничает как с Украиной, так и с Россией, поэтому санкции против последней даже после признания так называемых "ЛНР-ДНР" вводить не будет.

По словам Эрдогана, Турции это совсем невыгодно. Турецкий лидер добавил, что они стремятся решить этот вопрос без ущерба для дипломатических отношений, а любые шаги против России будут приниматься после тщательных расчетов и "деликатно".

Стоит отметить, что днем ранее, 22 февраля, Эрдоган по телефону общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали тему признания Россией так называемых "Л-ДНР". Турецкий президент осудил решение Москвы и даже намекнул на ответ в Черном море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин принял решение о признании "независимости" так называемых "Л-ДНР" в понедельник, 21 февраля. Уже на следующий день в Кремле подтвердили, что "Минск" больше не является их приоритетом для решения вопросов по Донбассу.

Западные партнеры Украины не остались в стороне — многие государства ввели санкции против Кремля.