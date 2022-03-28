Германия выступила против двух предложений о помощи Украине

Главным инструментом помощи Украине является введение жестких санкций против россии, — считаю в Германии

Германия выступила против введения на украинские территории миротворческой миссии НАТО, а также создания бесполетной зоны над Украиной.

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Указанную информацию во время телеэфира на канале "ARD" обнародовал канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц, — пишет издание "Коммерсантъ".

"Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Мы не будем добиваться там бесполетной зоны ", — сказал канцлер.

По его словам, Германия делает все возможное, чтобы помочь Украине, а главным инструментом сейчас мощные санкционные пакеты, которые внедряются против россии со стороны Запада.

Кроме этого, Шольц отметил, что введение эмбарго на импорт нефти и газа из российской федерации сейчас невозможно. Канцлер заверил, что ФРГ и дальше будет сокращать зависимость от энергоресурсов с россии, однако наложение полного ареста может очень негативно отразиться на рынке труда и промышленности, что в дальнейшем приведет к мощному экономическому кризису.

"Не только Германия зависит от энергоресурсов россии, но и многие восточноевропейские страны. В случае резкого ввода эмбарго на импорт энергоресурсов из вещи под ударом останутся многие рабочие места. Если бы этот импорт прервался за один день, это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны прекратить свою деятельность. Правда в том, что таким образом мы спровоцировали бы сильный экономический кризис." — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее с заявлением об отказе от введения миротворческой миссии в Украину выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сообщил, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну Альянса с россией. Тем не менее с каждым днем количество стран-членов НАТО, поддерживающих идею введения миротворцев в Украину, увеличивается.