В ЕС показали, как мало средств дают Украине по сравнению с россией: разница огромна

ЕС также рассматривает введение еще одного пакета санций против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны предоставлять Украине больше оружия из-за войны с россией.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом он сообщил во время своего очередного выступления перед парламентариями, — пишет "ЕП".

По словам Борреля, на территории украинского государства российская армия систематически совершает огромное количество военных преступлений и обратила внимание присутствующих на то, что помощь, которую получает Украина, несравнима по сравнению с суммами, что россия получает от Европы за энергоснабжение.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро — это то, что мы платим путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, которое мы дали Украине в виде вооружений", – сказал глава дипломатии ЕС.

Кроме того, он добавил, что Европейский Союз планирует внедрить новый жесткий санкционный пакет против России, но пока он в разработке, ведь нужно решить несколько вопросов, касающихся энергопоставок из россии.

Боррель также заверил, что все страны Европы должны и дальше поставлять вооружение в Украину.

"Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", — добавил он.

Ранее Телеграф сообщал, что администрация президента США Байдена заявила, что будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления украинской обороны на востоке Украины.