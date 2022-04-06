В ЕС показали, как мало средств дают Украине по сравнению с россией: разница огромна
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1255
ЕС также рассматривает введение еще одного пакета санций против РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны предоставлять Украине больше оружия из-за войны с россией.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Об этом он сообщил во время своего очередного выступления перед парламентариями, — пишет "ЕП".
По словам Борреля, на территории украинского государства российская армия систематически совершает огромное количество военных преступлений и обратила внимание присутствующих на то, что помощь, которую получает Украина, несравнима по сравнению с суммами, что россия получает от Европы за энергоснабжение.
"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро — это то, что мы платим путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, которое мы дали Украине в виде вооружений", – сказал глава дипломатии ЕС.
Кроме того, он добавил, что Европейский Союз планирует внедрить новый жесткий санкционный пакет против России, но пока он в разработке, ведь нужно решить несколько вопросов, касающихся энергопоставок из россии.
Боррель также заверил, что все страны Европы должны и дальше поставлять вооружение в Украину.
"Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", — добавил он.
Ранее Телеграф сообщал, что администрация президента США Байдена заявила, что будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления украинской обороны на востоке Украины.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-