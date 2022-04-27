Финляндия отобрала у путинского олигарха имущество, в том числе - концертный зал

Финляндия конфисковала собственность еще одного российского олигарха

В Финляндии исполнительная служба конфисковала долю собственности подсанкционного российского олигарха Геннадия Тимченко в Ххельсинкской Hartwall Arena.

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Как пишет издание "Yle", Тимченко, являющийся гражданином Финляндии, еще в первые дни полномасштабного вторжения российской федерации в Украину попал в санкционный список Европейского Союза. Конфискация его собственности началась еще в марте.

Как известно, Тимченко имеет 22,5% компании Arena Events Oy, которой принадлежит Hartwall Arena. Ее общая стоимость оценивается примерно в 10 миллионов евро. Именно олигарх был совладельцем "арены" еще с начала 2013 совместно с Романом Ротенбергом. Кроме того, он был одним из самых больших спонсоров хоккейной команды Jokerit, для которой Hartwall Arena является "родным" залом.

Что касается Ротенберга, он также попал в список подсанкционных лиц, однако не Евросоюза, а Соединенных Штатов Америки.

Стоит отметить, что до начала вторжения россии в Украину в зале Hartwall Arena проходило множество концертов, а также спортивных событий. Для хоккейных соревнований он был одним из главных залов в столице Финляндии. Там проводились мировые чемпионаты по этому виду спорта в 2007 году, а также отбор на Евровидение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки ввели очередной пакет санкций против россии. В список подсанкционных лиц вошел российский олигарх Константин Малофеев.