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россия перекрыла поставки газа в Финляндию, а Литва отказывается от него уже с воскресенья

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Европа уходит от российских энергоносителей
Европа уходит от российских энергоносителей

Список стран, обходящихся без российского топлива, расширяется

россия теряет один из рычагов давления на Европу — страны отказываются от покупки российского газа. Одной из стран, отказавшейся платить в рублях за голубое топливо стала Финляндия.

Согласно заявлению финской компании Gasgrid Finland, через точку входа топлива Иматра импорт российского газа остановлен с утра 21 мая.

Теперь и в течении лета государственная компания Gasum будет брать природный газ через трубопровод Balticconnector, который соединяет финскую сеть с эстонской. Также сетевой оператор Gasgrid Finland и Excelerate Energy из США подписали соглашение на аренду на 10 лет судна для хранения газа и регазификации. Это поможет заменить поставки из рф с четвертого квартала 2022.

Кроме Финляндии от оплаты за российский газ в рублях отказались также Польша и Болгария. Отметим, что обычно контракты на поставку заключались в евро или долларах, но россия пыталась провернуть схему для поддержки падающей экономики страны.

К отказу от российских энергоносителей в скором времени присоединится еще одна страна. Уже с 22 мая Литва откажется не только от газа из рф, но и нефти и электроэнергии.

В планах Литвы — перейти на зеленую энергетику и стать государством — экспортером. Глава Минэнергетики страны Дайнюс Крейвис назвал это решение не только шагом к энергонезависимости, но и выражением солидарности с Украиной. Газ Литва получает из терминала СПГ в Клайпеде, а электричество местное либо экспортом из стран ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что нефтяное эмбарго против россии, которое вызвало споры в Европе, не единственный шанс экономически наказать страну-агрессора.

Теги:
#Газ #Россия #Финляндия #Литва #Электричество