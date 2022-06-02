Россиянам предрекли замерзание этой зимой - эксперт прояснил ситуацию

У россии уже осенью могут начаться проблемы в коммунальной сфере

Отопительный сезон 2022-2023 годов в россии может пройти с колоссальными проблемами. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз", специалист в вопросах энергетики Максим Белявский.

"Агрессора ждет масштабные аварии энергосистемы и сложный отопительный сезон. Причина — санкции и остановка поставок комплектующих для важного оборудования. Еще в мае десятки своих энергетических компаний отложили сотни ремонтных работ на неопределенный срок из-за нехватки необходимых материалов. И масштаб будет только расти", — пишет эксперт.

По его словам первые сбои начнутся в системах автоматизации, потому что техника этой категории на 100% изготовлена из импортных узлов, которые россия не может выпустить самостоятельно. Аналоги тоже трудно будет найти, в том числе в Китае.

Затем начнутся проблемы с трансформаторными узлами, которые невозможно будет заменить или отремонтировать. Все из-за дефицита изоляционной бумаги, которая тоже была импортной.

Впрочем, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что масштаб проблем для рф в будущем отопительном сезоне все-таки несколько преувеличен.

"Нет точной информации оборудование каких фирм покупала россия, присоединились ли они к санкциям, кроме того обычно подобное оборудование всегда закупается про запас, и какие эти запасы у агрессора, мы не знаем. К тому же немалая часть территории россии не имеет ни света, ни газа, так что этих проблем многие и не заметят. В силу этого я не думаю, что в будущем отопительном сезоне у россии будут такие масштабные проблемы, разве что им "помогут" украинские партизаны. Другое дело если санкции затянутся", — считает Попенко.

Помимо гражданского оборудования армия россии ощущает все более серьезные проблемы с оснащением военной техники, для чего союзник владимира путина диктатор Беларуси александр лукашенко снимает с хранения боевую технику.