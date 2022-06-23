Великобритания ввела новые санкции против россии: что ограничивают в этот раз

Дополнительные санкции против России запрещают экспорт в страну-агрессор банкнот фунтов или евро, технологий и авиационного топлива

Великобритания объявила о введении новых санкций против российской федерации. В рамках санкционного пакета на территории рссии внедряются дополнительные меры по технологиям и товарам нефтепереработки и других ключевых отраслей, а также запрет на экспорт и использование в рф фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

Как сообщили на сайте правительства Британии, отныне страна-агрессор не сможет экспортировать товары и технологии, которые используются для определенных карательных мер на территории россии, в том числе и оружия. Кроме того, запрещено экспортирование тех товаров и технологий, которые необходимы для изготовления и использования химического и биологического оружия. Также санкции затронули товары и технологии на море и дополнительные нефтеперерабатывающие и важные отраслевые товары и технологии.

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Следовательно, российская федерация, которая уже 120 дней ведет кровавую войну против Украины, не сможет больше экспортировать авиационное топливо и топливные добавки. Также ей запрещено привозить продукцию или использовать ее непосредственно на территории страны.

Отмечается также, что в рамках этого пункта включена и техническая помощь, а также определенные финансовые и брокерские услуги.

Новые санкции запрещают поставлять в россию или использовать внутри страны банкноты стерлингов или валюту стран Европейского Союза. Кроме этого полностью ограничено предоставление таких купюр даже гражданам, не связанным с рф. Отмечается, что это касается не только россии, но и некоторых временно оккупированных ею украинских территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме поддержки Украины внедрением санкций против агрессора, Британия не прекращает отправлять Киеву мощную военную помощь. В частности, несмотря на систематические угрозы российского лидера владимира путина, Украине отправят американские реактивные системы залпового огня M270 большой дальности.