Глава МИД Латвии высмеял захарову из-за борща: «Терпи, моя красавица»

Пресс-секретарь российского МИД уже не впервые впадает в неадекват, услышав, что борщ – украинский

После того, как ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список нематериального культурного наследия, в Латвии решили потролить спикерку министерства иностранных дел россии марию захарову, устроившую очередную истерику из-за этого блюда. Причем такую веселую миссию взял на себя лично глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

В своем Twitter он процитировал захаровой ее начальника, президента путина, точнее его хамское высказывание в адрес Украины: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

Накануне решением ЮНЕСКО в список культурного наследия была внесена "культура приготовления украинского борща". Несколько лет этого добивались кулинары, дипломаты и другие представители нашей страны. В ответ Захарова заявила, что на примере борща можно объяснять миру, что такое "современный киевский национализм". Мол, плов и хумус могут быть блюдами нескольких народов, а борщ Украина пытается оставить только за собой. Ранее она рассказывала чушь о том, что блюдо якобы запрещают готовить, а кулинарные книги с рецептами не давали печатать. Она называла это нацизмом и экстремизмом.

В ответ министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что именно россияне пытаются присвоить себе то, что им не принадлежит. Примером такой апроприации можно назвать пельмени, родиной которых является Китай. В русскую кухню они попали через Дальний Восток, но теперь блюдо выдают за сугубо русское.

Напомним, сервис авиабилетов Aviasales потролил лично путина с помощью своего путеводителя по Нидерландам.