"Мы пока не решили": в Иране сделали громкое заявление насчет ядерного оружия

В мире может появиться еще одна страна с ядерным оружием

Иран имеет все нужные технологии для создания ядерной бомбы, однако решения по этому поводу принято не было.

Как передает Reuters, об этом рассказал старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази на следующий день после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Тогда американский лидер пообещал помешать Ирану обзавестись ядерным оружием.

"За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60%, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90%", — ответил на эти слова Камаль Харрази.

По его словам, Тегеран обладает технологиями и возможностями, чтобы создать ядерное оружие, однако решение об этом пока принято не было.

Он также добавил, что Байден по итогу длительных переговоров не дал гарантий того, что ни один американский президент в будущем не будет нарушать положения ядерной сделки, как это сделал его предшественник.

"Соединенные Штаты не предоставили гарантий сохранения ядерной сделки, и это лишает возможности любой договоренности", — отметил Харрази

Как известно в 2015 году Иран вместе с США, россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией достигли соглашения (СВПД), по результату которого Тегеран отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Вместе с тем ему все еще разрешалось использовать мирный атом.

Однако в 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп отказался от выполнения условий ядерной сделки, после чего Иран тоже начал регулярно нарушать ее положения.

Как сообщалось ранее, накануне разведка США обнародовала информацию о том, что Иран готовится передать россии партию ударных беспилотников, для войны против Украины. Впрочем, представители правительства Ирана эту информацию опровергают и отмечают, что не поставляли оружия ни россии ни Украине.