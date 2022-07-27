россии обрежут доходы от нефти: "Большая семерка" готовит важное решение

Цивилизованный мир ударит по важной отрасли экономики рф

В среду, 27 июля, на 154-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что страны "Большой семерки" (G7) рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря — когда в полную силу вступят санкции Евросоюза против нефтяного сектора рф.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7. Примечательно, что к коалиции могут присоединиться и некоторые азиатские страны.

Страны G7 хотят ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к указанной дате, ведь 5 декабря ЕС полностью запретит морской импорт нефти из рф. Примечательно, что "Большая семерка" хочет привлечь к сотрудничеству в этом вопросе Китай и Индию, которые сейчас покупают российскую нефть по цене ниже рыночной.

Азиатские страны заинтересованы в этом, чтобы минимизировать свои затраты. В "Большой семерке" хотят, чтобы цена на российскую нефть была выше себестоимости добычи в россии, чтобы у кремля был стимул продолжать качать, но намного ниже нынешних высоких рыночных цен.

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Ранее сообщалось, что на саммите G7 в Германии "Большая семерка" договорилась закончить "вечеринку" с российскими нефтью и газом.

Напомним, лидеры "Большой семерки" посмеялись над президентом рф владимиром путиным прямо перед журналистами. Кровавый диктатор позже прокомментировал это.