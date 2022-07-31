"Самое узкое место": в Германии назвали виноватых в задержках с поставками оружия Украине
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Крайним сроком решения вопроса с поставками оружия является конец октября
Несмотря на определенные "подвижки" в поставках тяжелого вооружения Украине, в целом процесс этот протекает не так быстро, как это нужно ВСУ для противостояния армии агрессора.
И это вызывает особенность не только в нашей стране, но и в странах-партнерах.
Поэтому в Германии решили определиться, где находится "бутылочное горлышко" этого процесса и пришли к выводу, что виновато во всем ведомство федерального канцлера Олафа Шольца.
Такое мнение высказала сама глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает DW.
"Самым узким местом, которое тормозит военную помощь из Германии, является, по каким бы то ни было причинам, ведомство канцлера", — заявила она.
При этом парламентарий уверена, что вопросы с поставками оружия нужно решить до конца октября, так сложившая ситуация указывает на то, что путин не намерен прекращать войну, и политикам ФРГ "не стоит расслабляться".
Издание отмечает, что ранее ряд средств массовой информации сообщали о том, что ФРГ срывает поставки оружия партнерам взамен поставляемого ими Украине. В частности, немцы признали, что не был подписан ни один контракт с Польшей, Словенией, Грецией и Чехией, хотя длительные переговоры с ними велись несколько месяцев.
Напомним, что, несмотря на задержки, Украина надеется получить от Германии еще больше оружия. В частности, в новом пакете военной помощи от ФРГ должно поступить около пятидесяти позиций вооружения, часть из которых составляют гаубицы Panzerhaubitzene 2000, а также ракеты для ПЗРК Stinger.