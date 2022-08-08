Будет круче "Рамштайна": в Германии анонсировали еще больше военной помощи для Украины

На новой встрече будет обсуждаться вопрос долгосрочного финансирования оружия для Украины

На этой неделе в Копенгагене (столица Дании) состоится конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны стран НАТО и союзников. Это всем известный формат "Рамштайн", который в этот раз пройдет более расширенно.

Как передает "Укринформ", об этом в понедельник, 8 августа, во время брифинга заявил спикер Минобороны Германии Арно Колац.

"Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, длительной. И это несколько отличает этот формат от формата "Рамштайн", где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию", — отметил представитель МИД ФРГ.

В Копенгагене, в частности, обсудят долгосрочное финансирование оружия для Украины, подготовку украинских военных и другое. Германия, по словам спикера МИД, намерена внести вклад, который "будет немного шире, чем в формате "Рамштайн"".

Он добавил, что ФРГ — одна из трех стран, поставляющих Украину установки запуска ракет. Кроме того, ВСУ получили от Германии радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, позволяющие бороться против российской артиллерии и дронов. Помимо поставок оружия, подчеркнул Колац, немецкая власть обеспечивает также ее логистику, ремонт и подготовку персонала.

Стоит отметить, что конференция должна пройти 11 августа 2022 года. В ней примет участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители почти 20 других стран Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США также готовят военную помощь для Украины в размере 1 млрд долларов — рекордная сумма, которая до этого еще не выделялась. А на бесплатную помощь для Украины Конгрессом США было выделено 40 млрд долларов — потратить их планировали до сентября.