Военная поддержка Украины в Европе снижается - что узнали в Politico

Часть крупных стран Европы менее активно помогает в борьбе с россией

Поток иностранного вооружения, которое помогло ВСУ изменить стратегию боя с россиянами, может снизиться в решающий момент контрнаступления. За июль шесть крупнейших стран Европы впервые с февраля не предлагали Украине новых обязательств по предоставлению военной помощи.

Об этом пишет Politico. Согласно данным Кильского института мировой экономики, который отслеживает поддержку Украины, активность военной поддержки Украины снизилась. О тенденции ранее заявляли военные специалисты из разных стран. Такие государства как Франция и Германия не оказывают поддержку в той же мере как Великобритания, Польша и США.

Отмечается, что тенденция сохраняется с конца апреля. Исследователи сравнивают поддержку Украины с борьбой с последствиями пандемии и отмечают мизерность европейской помощи Украине в сравнении. Politico также цитирует слова главы группы исследователей, что последняя европейская военная конференция по помощи Украине в Дании с обязательствами на 1,5 млрд евро показала худший результат, чем предыдущие.

Ранее "Телеграф" сообщал о передаче вооружения от Словакии и Великобритании по предыдущим военным обязательствам. Первые четыре САУ Zuzana уже переданы в ВСУ, а также прибыла еще одна партия РСЗО М270. Американские чиновники тем временем призывают президента США не медлить с поставками Украине вооружения, ведь решающий момент близок.