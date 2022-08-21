В США увидели тревожный сигнал в сотрудничестве Турции с россиянами

Официальную Анкару предупредили о намерениях россиян избежать санкций

Представители российского бизнеса используют все возможные методы, чтобы избежать западных санкций, и это вызывает беспокойство у США. Для достижения своих целей юридические и физические лица используют Турцию, президент которой Реджеп Эрдоган на днях был в Украине с официальным визитом.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина США, попытки россиян обойти санкции Запада с использованием возможностей Турции в меньшей степени вызывают беспокойство. Эту позицию донес заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с турецким коллегой Юнусом Элитасом.

"Заместитель министра Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию во избежание санкций, введенных Соединенными Штатами и 30 странами", – говорится в сообщении Минфина.

В частности, американский чиновник отметил, что внедрение и обеспечение выполнения широких многосторонних санкций, наложенных на россию за ее вторжение в Украину, является необходимостью и это нужно соблюдать.

При этом в США заверили Турцию в заинтересованности в развитии турецкой экономики и двустороннем партнерстве по защите целостности банковского сектора страны.

Стоит отметить, что из-за сотрудничества с россиянами, в частности, согласия президента Турции Реджепа Эрдогана на прием карт российской платежной системы "Мир" некоторыми турецкими банками, а также утроение взаимного товарооборота и оплату российского газа в рублях, западные страны серьезно начали задумываться против официальной Анкары.

Ранее "Телеграф" сообщал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган получил из Москвы предложение по торговле нефтью и перенаправлению финансовых потоков. Таким образом, российские власти хотят избежать введенных против нее санкций.