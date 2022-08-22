Турция отказалась сотрудничать с россией в важном для оккупантов вопросе

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, Турция пообещала не торговать с россией санкционными товарами. Для этого потребовалось вмешательство США.

Как сообщает агентство Bloomberg, Министерство финансов и казначейства Турции пообещало не позволять какому-либо физическому или юридическому лицу обходить санкции, наложенные на российские организации.

Об этом шла речь в телефонном разговоре в пятницу, 19 августа, между заместителем министра финансов Турции Юнусом Элитасом и замминистра финансов США Уолли Адейемо, в ходе которого Элитас заявил, что "позиция" Турции по вопросу о санкциях остается неизменной. Выступая против вторжения россии в Украину и предоставляя беспилотники для помощи Киеву в войне, Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.

При этом Уолли Адейемо выразил "опасения по поводу того, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций", введенных США и 30 другими странами. В ответ он получил заверения, что Министерство финансов и казначейства Турции не позволит каким-либо физическим или юридическим лицам обходить санкции, наложенные на российские организации.

"У Турции в экономике очень сложно — лира валится, инфляция 80%. И с одной стороны, конечно, организовать обход санкций дает потенциал для транзита и производства в стране в размере около 100 ярдов баксов, с другой стороны, там все настолько шатко, что даже простое беспокойство по этому поводу со стороны ЕС и США с намеком на угрозы отключить страну от этих двух экономик очень быстро поставили турок на место", — объясняет роль США в случившемся основатель стартапа Unicorn Nest Денис Довгополый.

Ранее появилась информация, что именно на помощь Турции надеялись в стране-оккупанте при обходе мощных западных санкций.

Также 19 августа президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антонио Гуттериш встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.