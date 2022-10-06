Десятки погибших и пропавших: у берегов Греции затонули сразу два катера с мигрантами

Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями

Ночью на 6 октября в Эгейском море произошла авария с участием двух лодок с мигрантами на бортах. Согласно предварительным сведениям, в результате катастрофы, произошедшей неподалеку от греческих островов Китера и Лесбос, погибли не менее 15 человек.

Как сообщает издание Kathimerini, обе лодки двигались в направлении одной из страны Европейского Союза. Также отмечается, что в лодке, которая затонула в районе Лесбоса, по меньшей мере 15 человек погибли, в то же время около десятка мигрантов были спасены. Что касается судьбы других людей, находившихся на лодках в момент аварии, то она неизвестна. Предполагается, что они могли самостоятельно доплыть до берега. Спасатели продолжают операцию по поиску.

Стоит отметить, что борту лодки, попавшей в аварии вблизи острова Китера, столкнувшись со скалами, находилось около 95 человек. Подавляющее их большинство было спасено. К участию в спасательной операции, кроме чрезвычайных ситуаций, привлекли и несколько волонтерских организаций.

Также отмечается, что из-за неблагоприятной погоды и мощного ветра ситуация только усложняется. На сегодняшний день сила порывов вблизи Китера и Лесбоса составляет от 7 до 10 баллов по шкале Бофорта.

Ранее Телеграф сообщал, как в Греции украинский самолет попал в авиакатастрофу. Пилоту героически удалось вывести летательный аппарат из опасной зоны, однако долететь до посадочной полосы он все же не успел.