На форуме в Давосе стартовал проект Фонда Виктора Пинчука Ukraine is You

Проект открылся в Украинском доме

В Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, открылся проект Ukraine is You. Он состоит из серии лекций и двух выставок: об освобождении Херсона от российских кафиров и о военных преступлениях государства-агрессора. Проект создан Фондом Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом президента Украины.

На церемонии открытия проекта Ukraine is You Виктор Пинчук отметил, что представленные на выставках экспонаты должны ускорить осознание участниками Всемирного экономического форума о необходимости активной помощи Украине.

"За три дня до начала Всемирного экономического форума российская ракета упала на жилой дом в моем родном городе, Днепре. Я хорошо знаю этот район города. Мой друг жил в этом доме. Из-под завалов извлекли более 40 погибших. Я предлагаю каждому участнику Всемирного экономического форума представить себя в квартире этого дома в секунду, когда туда попала ракета Х 22. У Украины нет средств сбивать эти ракеты, но такие установки есть — это Patriot Если выставки проекта Ukraine is You поможет людям, принимающим решение, представить себя украинцами в этой трагедии это может ускорить принятие решений о помощи Украине. Я верю в силу искусства", — отметил Виктор Пинчук.

Президент Польши Анжей Дуда на церемонии открытия проекта Ukraine is You заявил о намерении его страны продлить полную поддержку Украины.

"Когда мы общаемся с Президентом Владимиром Зеленским, он говорит на украинском, а я на польском, и мы прекрасно все понимаем. Особенно когда речь идет о том, куда идти российскому кораблю. На выставках проекта Ukraine is You в Давосе представлены наглядные доказательства преступлений российских агрессоров. Это не какая-то щекотливая война XXI века, это не война на мониторах. Это брутальная страшная война, где люди теряют жизнь. Эта война может быть завершена только одним способом — изгнание российских оккупантов из Украины и наказание всех, кто отвечает за военные преступления", – заметил Анжей Дуда.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на церемонии открытия проекта Ukraine is You призвал всех участников Всемирного экономического форума в Давосе содействовать созданию Специализированного международного трибунала для наказания за военные преступления, а также изменениям в национальное законодательство стран G7 относительно использования конфискованных российских активов.

"Мы призываем весь цивилизованный мир сделать все, чтобы Генассамблея ООН создала Специализированный международный трибунал, который привлечет к ответственности две категории преступников. Первая — убивающая украинцев на этой войне. Погибли тысячи гражданских людей, в том числе 453 ребенка. Вторая категория — те, кто принимал решение о решении этой войны. Они должны быть наказаны. Не менее важно принятие изменений в национальное законодательство западных стран, которое позволит направить конфискованные активы государства-агрессора, в частности, его валютные резервы, на восстановление Украины. Войной разрушено 54 тысячи жилых домов, 280 образовательных учреждений, 316 больниц, тысячи предприятий. Восстановление должно происходить за счет активов агрессора", — подчеркнул Андрей Ермак.

Всемирный экономический форум в Давосе открылся 16 января и продлится до 20 января. В рамках форума традиционно работает Украинский дом, соучредителем которого является Фонд Виктора Пинчука.