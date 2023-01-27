В Тегеране снова атаковали посольство: есть жертвы и раненые

У Ирана существует давняя "традиция" нападений на дипмиссии других государств

Напряженные отношения Баку и Тегерана вышли на новый уровень. Так, в пятницу, 27 января, утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, в ходе которого есть жертвы и раненые из числа персонала посольства.

Об этом со ссылкой на МИД Азербайджана сообщает агентство Interfax.az.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени (6:30 по Киеву. — Ред.) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы охраны дипмиссии", — говорится в заявлении МИД.

Известно, что погибшим при отражении нападения является руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное.

В Баку пытаются понять, кому было выгодно вооруженное нападение на дипмиссию.

"За 3 дня до нападения в Ташкенте состоялась долгожданная встреча между главами Азербайджана и Ирана, а посол Ирана в Баку Аббас Мусави провел встречу помощником президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым. Переговоры велись достаточно долгое время. В прошлом году посол Ирана был вызван в МИД для консультаций. По всей видимости он поехал озвучить позицию/или предложение Баку. Результатом этих переговоров стала встреча в Ташкенте", — пишет Telegram-канал "Бакинский Бульвар".

Издание объясняет, что жесткая антииранская риторика спала с медийной повестки дня. "Все говорило о том, что страны, подходят к какой-то общезнаменательной черте. А теперь внимание вопрос: Кому это нападение надо было? Кому это было выгодно? Тегерану? Однозначно тем силам (странам), которые очевидно против снижения градуса конфронтации между Баку и Тегераном", — говорится в публикации.

В свою очередь Telegram-канал Caliber пишет:

"Надеемся, что за данным нападением не стоят спецслужбы самого Ирана. В любом случае, расследование ведется и дополнительная информация будет сообщена. Особо отметим, что в Иране существует богатая традиция нападений на зарубежные посольства – захват посольства США, нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде в 2016 году, а если пойти глубже в историю — можно вспомнить и убийство Грибоедова. И всегда за этим стояли власти самого Ирана…".

Напомним, что в Иране продолжаются массовые протесты, вызванные засильем режима мулл. При этом Баку резко критикует жесткую реакцию Тегерана на митинги — внесудебные расправы и повешения протестующих. Азербайджанцы являются второй по численности этнической группой Ирана и резко выражают недовольство своим униженным положением.