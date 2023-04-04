"путлер всех переиграл!": вступление Финляндии в НАТО породило волну мемов

В сети смеются над тем, что НАТО не боится угроз путина и продолжает расширять свои границы

Сегодня, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-й страной Североатлантического альянса. В сети активно смеются над путиным, который так боялся расширения границ НАТО, что начал войну с Украиной. А беда пришла откуда не ждали.

В социальных сетях пользователи активно делятся мемами и шутками на тему расширения границ НАТО и удара тем самым по внешней политике кремля.

россия просила НАТО не расширяться на восток, но в сети справедливо заметили, что Финляндия — это север, а значит можно. Также наблюдательные пользователи соцсетей отметили, что проход в Финский залив теперь контролируется странами НАТО и еще год назад такое развитие событий казалось невозможным.

Присоединилось к шуткам и посольство США в Чехии. Они решили потролить россиян известным тестом на робота. Вместо пожарных гидрантов или автобусов россиянам предлагают найти финских снайперов в заснеженном лесу. Также шутят о том, что владимир путин снова сам себя остави в дураках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в мире смеются над владимиром путиным после вступления Финляндии в НАТО. Российский президент добился именно того, что усердно стремился предотвратить.