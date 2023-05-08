Для победы Украины США и ЕС следует как можно скорее перекрыть главный канал нелегальных поставок россии

Пока ЕС и США выискивают частные компании, нарушающие антироссийские санкции на Дальнем Востоке, Армения продолжает наращивать товарооборот с россией за счет реэкспорта санкционных товаров

Центральные СМИ Восточной Европы трубят о том, что Армения служит главным логистическим хабом путина в агрессии против Украины. В Киеве уже публично проклинают официальный Ереван. После мер, предпринятых Турцией и республиками Центральной Азии по ограничению нелегальных поставок в россию, значение Армении для москвы возросло еще больше. У чиновников ЕС и США самих есть доказательства по этому поводу, но, по непонятным причинам, они не спешат перекрывать данный канал снабжения страны-агрессора, говорится в материале на сайте "5 канала".

8 мая издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия готовит санкции против ряда китайских компаний, поставляющих микросхемы и микроэлектронику для российской военной промышленности. США и Евросоюз выискивают по всему миру компании, участвующие в нелегальных поставках оборудования и товаров в россию. Одновременно они оказывают массированное давление на страны, которые москва использует для обхода санкций. Как следствие, в марте – начале мая Турция, Казахстан и Узбекистан, под давлением США и ЕС, стали предпринимать действенные меры по блокировке параллельного импорта в россию.

Турция

20 марта информагентство Reuters сообщило, что "турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в россию с 1 марта". 9 апреля глава Управления по координации санкций Госдепартамента США О'Брайен заявил: "Турецкие чиновники очень четко выразили запрет на реэкспорт санкционных западных товаров в россию. Анкара дала Европейской комиссии устные гарантии того, что с 1 марта товары, попавшие под санкции, не будут отправляться в россию".

Казахстан

23 марта издание Financial Times отмечало: "Казахстан будет контролировать товары, проходящие через страну для реэкспорта… По словам высокопоставленного чиновника Казахстана, они понимают все риски вторичных санкций, поэтому взаимная торговля со всеми партнерами тщательно отслеживается". В конце апреля Казахстан посетили сотрудники Минфина США с целью усиления контроля за соблюдением санкций в отношении россии. 2 мая казахстанский посол в Вашингтоне Ашикбаев заявил: "Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций и тому, чтобы не содействовать обходу санкций".

Узбекистан

28 февраля Центробанк Узбекистана сделал предупреждение трем частным банкам страны по поводу соблюдения антироссийских санкций. В марте-апреле США ввели санкции против узбекистанских компаний, тесно связанных с россией. 27 апреля спецпосланник ЕС по санкциям О'Салливан во время визита в Ташкент заявил: "Если происходят какие-то незаконные транзакции, если, скажем, мы увидим, что какие-то экономические субъекты Узбекистана в этом задействованы, безусловно, они попадут под действие санкций".

Главный канал обхода санкций

По мере растущего ограничения поставок через Турцию и Центральную Азию, россия наращивает параллельный импорт посредством Армении. С января по март товарооборот между этими двумя странами вырос в 2.4 раза. И это при том, что в 2022 г. армянский экспорт в рф уже составлял $2.4 млрд – рост на 185.7% по сравнению с 2021 г.

Еще 2 марта в Трехсторонней ноте Минюста, Минторговли и Казначейства США Армения была названа среди "перевалочных пунктов, обычно используемых для незаконной переправки (санкционных) товаров ограниченного доступа в россию и беларусь".

13 марта американский ABC News обратил внимание на то, что "…товары обходят санкции за счет импорта из третьих стран. Например, экспорт Армении в россию подскочил на 49% в первой половине 2022-го".

21 марта сайт 5-го телеканала украинского телевидения сообщал: "Армения активно помогает рф обходить западные санкции, введенные вследствие агрессии против Украины. Речь идет о поставках из Европы и Восточной Азии не только гражданских товаров, но и аппаратуры для российской военной промышленности. Таким образом, официальный Ереван, усиленно создающий впечатление переориентации на Запад, в действительности выступает соучастником путинского режима".

23 марта одно из ведущих украинских изданий Telegraf отмечало: "Армения выполняет роль не только логистического хаба, но и центра военно-технического снабжения агрессии путинского режима против Украины". В публикации подчеркивалось: "На фоне войны в Украине товарооборот Армении с рф буквально "взлетел": в 2022 г. армянский экспорт в рф составил $2.4 млрд – на 185.7% больше показателей 2021 г.; российский импорт в Армению составил $2.6 млрд – увеличение на 44.5%. 2 февраля текущего года Пашинян с удовольствием констатировал: "В наших торгово-экономических отношениях… есть хороший и большой рост".

26 марта украинский новостной сайт Today.ua огласил данные Главного управления разведки Минобороны Украины, согласно которым, "россия ведет постоянные переговоры с армянской стороной по поставкам санкционных товаров для врага".

27 марта авторитетное болгарское издание Fakti подчеркивало: "Авторитарный режим президента россии владимира путина обходит эмбарго и торговые санкции, введенные ЕС, США и Великобританией из-за его агрессии против Украины через соседние страны бывшего Советского Союза, особенно Армению. В тот же день литовский новостной сайт Alfa недоумевал: "Пока ЕС и другие страны Запада пытаются ужесточить объявленные против россии санкции за агрессию против Украины, россия нашла нишу, чтобы их обойти: от стиральных машин до иранских беспилотников, все их маршруты в россию ведут через Армению".

28 марта новостной сайт Stiri, занимающий первое место по посещаемости в Молдове, сообщил: "Беспилотники, с помощью которых регулярно наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего Республика Молдова периодически остается без электричества, доставляются в россию из Ирана благодаря сотрудничеству с Арменией".

29 марта одно из крупнейших интернет-изданий Румынии Adevarul подтвердило: "Армения сейчас функционирует как один из основных российских хабов по закупке товаров из ЕС и Восточной Азии для обхода международных санкций, наложенных на москву".

2 апреля EUreporter также признал: "Армения служит крупным хабом для поставок подсанкционных (в том числе военных) товаров, поддерживающих российскую агрессию в Украине, и обеспечивает прямую связь между Ираном и россией".

14 апреля британское издание The Telegraph призывало: "Западу пора ужесточить отношения с некоторыми бывшими советскими сателлитами и обеспечить полную изоляцию военной машины кремля. Самой абсурдной является статистика экономического роста Армении, чей 13-процентный экономический рост всего за 12 месяцев делает ее кандидатом на третье место в списке самых быстрорастущих экономик мира. У Армении мало оправданий, когда она позволяет себе действовать в качестве транзитного пункта…".

18 апреля американское издание The New York Times сообщило о встрече чиновников США и ЕС, на которой были рассмотрены документы, свидетельствующие об увеличении импорта через Армению в россию электронных компонентов, используемых в военной промышленности. Но, по неизвестным причинам, санкционные меры в отношении Еревана на этой встрече даже не обсуждались.

3 мая румынская версия Newsweek отмечала: "В последнее время в многочисленных изданиях Западной и Восточной Европы широко освещается роль Армении в российско-иранской коалиции и в незаконном ввозе оборудования, в том числе военного, которое затем экспортируется в россию".

Дошло до того, что 4 мая одна из самых известных и влиятельных медиа-фигур Украины Дмитрий Гордон публично проклял руководство Армении: "Когда убивают людей в Украине и детей российскими ракетами, бомбами, дронами иранскими, я проклинаю не только россию. Я проклинаю всех, кто помогает им убивать украинцев… И Иран проклинаю, и руководство Армении, которое осуществляет реэкспорт".

Удивительно, что имея такое огромное количество крайне тревожных сигналов, данные официальной статистики Армении и материалы госведомств США и ЕС, Брюссель и Вашингтон не предпринимают никаких мер для перекрытия этого главного канала по обходу санкций. Неужели по каким-то политическим причинам, Америка и Евросоюз готовы закрывать глаза на тесное партнерство официального Еревана с путинским режимом, несмотря на громкие проклятия из Киева.

Если западное сообщество действительно желает быстрой победы для Украины, ему следует как можно скорее лишить москву этого "логистического хаба" и плотно перекрыть нелегальные поставки через Армению аппаратуры и оборудования, используемых российской военной промышленностью.