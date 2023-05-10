Не так, как в Украине: когда начинаются летние каникулы в Польше

Дети уйдут на каникулы в июне

С начала полномасштабной войны большое количество украинских семей переехало в Польшу и многие дети пошли учиться в местные учебные заведения. Дата окончания учебного года в соседней стране немного отличается от нашей. "Телеграф" рассказывает, когда в Польше у школьников начинаются летние каникулы.

Так, дидактические и воспитательные занятия в польских школах в этом году заканчиваются 23 июня. Соответственно, летние каникулы стартуют 24 июня и будут длиться до 31 августа включительно. Об этом сообщается на сайте "Польский консультант".

Отмечается, что многое также зависит от возраста детей. Так, к примеру, старшие классы в июне могут подготавливаться и сдавать экзамены, а младшие — продолжают учиться в школе. Однако в некоторых школах малышей могут отпустить на каникулы и раньше.

В то же время в польских вузах экзаменационная сессия продлится с 1 июня по 20 июня 2023 года. Затем с 20 июня по 1 октября студенты уходят на летние каникулы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в украинских школах пройдет последний звонок в этом году и с какого числа школьники уйдут на летние каникулы.