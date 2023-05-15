Новость о смерти Сороса оказалась фейком

Слухи о смерти миллиардера Джорджа Сороса являются фейком. Это подтвердил сам инвестор на своей странице в Twitter.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пост Сороса.

Напомним, что 15 мая сеть облетела новость, в которой говорилось, что известный инвестор Джордж Сорос якобы скончался на 93-ем году жизни из-за сердечного приступа. Одним из тех, кто распространял фейковую информацию являлся известный американский блогер и приятель Илона Маска Мэтт Уоллес.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", — написал он.

В сети сразу начали предполагать, что информация является выдумкой, потому, что ничем не была подтверждена, однако сейчас уже можно сказать с уверенностью — Сорос жив.

"Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", — написал Сорос на своей странице.

А вот кто сегодня абсолютно точно находится на грани смерти так это известный боевик "ЛНР" игорь корнет, которого 15 мая взорвали в местном барбершопе. Подробнее о том, чем известен не такой уж простой "министр", а также кому могло быть выгодно устранения псевдочиновника вы можете прочитать на сайте "Телеграфа", перейдя по ссылке.