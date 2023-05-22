Неизвестный дрон вроде бы сбросил взрывное устройство на администрацию села Головчино

Похоже, жителям Белгородской области россии, которые радовались нападению путинских орд на Украину, следует привыкать к мысли, что война – это повод не только для радостей, но и для тревог.

Ведь прилеты непонятных летательных аппаратов там начали происходить с регулярной последовательностью.

Так, после вчерашнего "посещения" бавовной Шебекинского района, пожар вспыхнул в селе Головчино Грайворонского района, которое находится недалеко от границы с Украиной.

Предварительно, огонь вроде бы вспыхнул после "удара беспилотника", сообщили местные СМИ.

Российские пропагандисты рассказали, что БПДА вроде бы сбросил "взрывное устройство" на здание администрации села. Впоследствии якобы от этого "удара" загорелась крыша.

После взрыва на место огня вроде бы сразу прибыли спасатели. Кроме того, на городе также были кареты скорой помощи.

Россияне подчеркнули, что пострадавших в результате "атаки" вроде бы нет. Потушили ли пожар полностью – неизвестно.

Напомним, что "сезон бавоны", по всей видимости, скоро начнется и в российской столице – на такие мысли наталкивают события, происходящие в последнее время в "белокаменной".