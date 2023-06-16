Российские ракеты напичканы запретными деталями: как устроить оккупантам санкционный шок

Запад должен установить жесткий экспортный контроль, говорит Игар Тышкевич

Ракетный удар российских оккупантов по Кривому Рогу в ночь на 13 июня унес жизни более десяти человек и актуализировал проблему обхода москвой санкций. Смертоносная ракета, выпущенная по Украине, была напичкана электроникой, произведенной в других странах и запрещенной к поставкам в рф. На этом акцентировал внимание президент Владимир Зеленский, призывая партнеров к быстрым выводам и действиям для остановки ракетного террора.

Как сделать санкции против страны-агрессора более эффективными, ударив по ее военпрому, "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

"Подобные заявления украинского руководства – важны, особенно с точки зрения дипломатии. Потому что актуализируют проблему, не дают популяризовать голоса за отмену или ослабление санкций против россии", – считает политический эксперт.

Но, акцентирует он, полностью прекратить поставки чего-либо в рф невозможно. В качестве примера эксперт предлагает вспомнить КНДР и Иран, с которыми россия сейчас плотно сотрудничает. Оба эти государства уже долго находятся под санкциями. Тем не менее туда попадали западные компоненты, необходимые для производства оружия и боеприпасов.

"Абсолютно перекрыть такие потоки можно лишь при полной, тотальной изоляции государства. И то, контрабандные схемы останутся. Вопрос сейчас – в уменьшении количества таких компонентов, попадающих в ту же россию. А по состоянию на сегодня разведки, в том числе украинская, фиксируют рост производства ракет в рф", – отмечает Игар Тышкевич.

По его словам, бороться с этим следует вторичными санкциями, усилением экспортного контроля, а также работой с государствами, которые являются посредниками в поставках запрещенной техники, электроники и так далее.

"Речь о дипломатии – жесткой, мягкой, какой угодно. Такие меры необходимы именно в комплексе. Поодиночке они эффект не дают", – поясняет Игар Тышкевич.

Он подчеркивает, что схемы обхода санкций известны. Граждане рф регистрируют цепочки из четырех-пяти фирм. Начиная с европейской – и заканчивая, например, армянской или казахской. Через такую цепочку посредников в рф попадают определенные запрещенные компоненты.

"Именно здесь нужен жесткий экспортный контроль, – считает эксперт. – Запрет на продажу определенных компонентов компаниям, где в числе учредителей есть граждане рф. Это может создать сложности, но нет гарантии, что не найдется местных учредителей. Мы прекрасно знаем, как можно что-то зарегистрировать при помощи доверенного лица. К тому же часть даже европейских государств на такой шаг не пойдут".

Еще один метод противодействия – отслеживать с помощью разведок все подобные цепочки и разбивать их.

"Но в любом случае будет временной лаг между тем, когда ты что-то отследил – и принял меры. Фактически – это бить по хвостам. Увидел цепочку по поставкам критических компонентов, микросхем – разрушил. Увидел новую – разрушил. Процесс затратный, кропотливый. Но (и тут украинское руководство делает правильные акценты) это дешевле, чем производство того же одного ЗРК Patriot. Хотя даже это не позволит полностью прекратить такие поставки. Тем более что есть государства, которые не присоединились к санкциям. И через которые россия тоже может пытаться получить необходимые элементы для производства ракет. Причем не обязательно через такие большие (и находящиеся под пристальным вниманием Запада в целом и США в частности), как Китай. А, допустим, через Никарагуа", – рассказывает Игар Тышкевич.

Эксперт считает, что можно также пойти по американскому механизму – бить не по всем комплектующим, а выделить критический набор из небольшого количества деталей, материалов.

"Напомню историю наложения санкций США (режим экспортного контроля Министерства торговли) на российскую ракетно-космическую отрасль. Под такой контроль в 2010-2011 годах попали большинство поставщиков материалов для изготовления корпусов российских баллистических ракет, электроники, химических соединений для изготовления топлива и т. д. Спустя семь лет россия не смогла нормально воспроизводить ракетоносители "Протон", которые являются, по большому счету, частью баллистической ракеты. Так что, если взять относительно небольшой – порядка 20 товарных позиций – набор, то создать проблему для рф (новый шок от санкций) на год-два теоретически можно. Это не остановит, но может сократить производство ракет. Второй эффект санкций – технологический – наступает лишь через семь-десять лет", – поясняет Игар Тышкевич.

Когда мы говорим о таких механизмах, акцентирует он, надо понимать временны́е границы и то, как всё работает.

"Тактически – нам необходимо устроить рф новый санкционный шок. Чтобы здесь и сейчас у россии не было необходимых комплектующих. Это можно сделать, как я говорил ранее, отслеживая цепочки поставщиков, т. н. "параллельный импорт". Что не остановит, но существенно уменьшит производство ракет новых типов. Если такой режим сохраняется, россия, скорее всего, найдет возможность обхода. Но это будет для нее дороже, тяжелее, поставки – в меньших объемах. Военный потенциал уменьшается во временном отрезке примерно в семь лет", – отмечает эксперт.

Однако, подчеркивает он, любой санкционный механизм должен быть гибким. Появились пути обхода ограничений – перекрывать их, делая санкции более эффективными, меняя их режим, усовершенствуя.

"Тогда экономика, на которую нацелены эти удары, не успевает адаптироваться, – аргументирует Игар Тышкевич. – А когда санкционный механизм неизменен, не реагирует на попытки обхода ограничений, получаем то, что имеем в ситуации с Ираном. У которого определенные наработки в области баллистических ракет, беспилотников, скоростных катеров появились именно под санкциями, которые он научился обходить. В случае с россией такой санкционной статики быть не должно".

Процесс ввода эффективных санкций, отслеживания путей их обхода, разрушения таких путей, очень сложный, трудозатратный, требующий от наших партнеров постоянной траты ресурсов – и финансовых, и человеческих, подчеркивает эксперт.

"То есть мы должны постоянно говорить партнерам (независимо от того, на каком этапе война – активная фаза, затишье, условное перемирие) о необходимости тратить средства еще и на это. Тратить их деньги, не наши. Задача со звездочкой. Задача повышенной сложности. Но задача, которую жизненно необходимо решать украинской дипломатии", – констатирует Игар Тышкевич.