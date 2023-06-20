Могут действовать сообща: в НАТО обеспокоены сближением россии и Китая

В НАТО обеспокоены происходящим за пределами трансатлантического пространства

Китай и россия продолжают сближение в военном плане, поэтому в НАТО не исключают, что рано или поздно случится конфликт, в котором они будут действовать сообща.

Как рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, несмотря на то, что организация остается союзом Северной Америки и Европы, ее беспокоит происходящее за пределами трансатлантического пространства.

"Мы видим, что Китай и россия сближаются все больше и больше. Они тренируются вместе, всего за несколько недель до вторжения в Украину президент Си и президент путин подписали соглашение, договор, в котором они четко заявили, что партнерство безгранично", — приводит его слова пресс-служба НАТО.

В частности, он обратил внимание на воинственную риторику Китая в сторону Тайваня и отметил, что менять статус-кво силовым путем ни в коем случае нельзя, а вместо того стоит решить проблемы с помощью дипломатии.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что в одном из иранских дронов, который сбили в апреле над Украиной, обнаружили китайскую деталь производства января 2023 года. То есть на то, чтобы она попала в Иран, была установлена на дрон и передана россии ушло мене трех месяцев.