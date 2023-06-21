В Париже раздался мощный взрыв: обрушилась многоэтажка, под завалами могут быть люди (видео)

Ранения могли получить более 5 граждан

В столице Франции произошло масштабное ЧП. Там из-за взрыва обрушилась часть многоэтажка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 21 июня, в 5-м округе Парижа – старейшем районе города. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ. Из-за этого произошло обрушение здания, а над городом нависли клубы черного дыма.

"Жители 5-го округа, только что произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, горят здания, держитесь подальше, чтобы пожарные могли делать свою работу", — указывает Эдуард Сивел, первый заместитель мэра города.

На место событий уже поспешили спасатели, но пока официальных данных о погибших или пострадавших нет. В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.

Место происшествия было оцеплено, а рядом с ним уже создан импровизированный госпиталь.

Позже появилась информация, что ранения могли получить не менее 7 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 мая в Германии прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ранения получили около десяти полицейских и спасателей. В этот же день в Милане взорвался фургон с кислородными баллонами.