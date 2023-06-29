На месте крушения батискафа "Титана" обнаружили еще одну важную находку

На борту "Титана" находилось пять человек

На дне Атлантического океана нашли вероятные останки погибших, которые находились на борту потерпевшего крушение батискафа "Титан". Ранее там же нашли и обломки субмарины.

Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны США.

Как пишут в ведомстве, их удалось поднять на поверхность вместе с обломками батискафа.

"Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения", — отмечают в Береговой охране.

В то же время эксперты продолжают расследование крушения "Титана". К нему привлекли следователей из нескольких стран.

Начальник Береговой охраны США Джейсон Нойбауэр отмечает, что следователям предстоит проделать значительный объем работы, чтобы установить причины катастрофы.

Напомним, что батискаф перестал выходить на связь 18 июня. На его борту было пять человек. Судно должно было опуститься на дно к обломкам легендарного лайнера "Титаник". Через 5 дней спасатели заявили, что нашли обломки "Титана". По предварительной причине, корпус батискафа не справился с давлением на глубине океана.

Ранее "Телеграф" писал о том, что говорят о катастрофе "Титана" эксперты.