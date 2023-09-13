Десятки китайских военных самолетов заметили вблизи Тайваня: что произошло

Часть самолетов пересекла пролив Баши

В Тайване в зоне противовоздушной обороны было зафиксировано 28 самолетов китайских Военно-воздушных сил. В свою очередь тайваньские силы активизировали системы ПВО и отправили свои самолеты.

Такое заявление в среду, 13 сентября, сделало Министерство обороны Тайваня. По данным ведомства, инцидент случился около шести часов утра. Об этом пишет Reuters.

Так, военные китайские самолеты, в том числе истребители J-10, влетели в юго-западный угол идентификационной зоны системы противовоздушной обороны острова. Часть китайских самолетов пересекла пролив Баши для проведения учений с авианосцем "Шаньдун" в Тихом океане.

"Демократически управляемый Тайвань, который Китай рассматривает как свою собственную территорию, в последние годы жаловался на активизацию китайской военной активности вблизи острова, поскольку Пекин пытается отстоять свои претензии на суверенитет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тайваньские силы контролировали ситуацию и в ходе инцидента применили системы ПВО и задействовали свои самолеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки планируют выделить деньги на финансирование поставок вооружения Тайваню. Это связано с растущей угрозой со стороны Китая.