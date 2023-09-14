Водопроводчик во время работы нашел древние золотые ожерелья (фото)

Такие украшения в древности носили представители кельтской и германской знати

Водопроводчик во время работы случайно обнаружил два древнейших золотых ожерелья. Это произошло на северо-западе Испании.

Найденным драгоценным украшениям примерно 2500 лет, предполагают археологи. Об этом сообщает Arkeonews.

Древнейшее украшение

В конце августа Серджио Марчианди работал на одном из объектов, где и заметил среди камней золотое ожерелье. Водопроводчик сразу связался с профессором доисторической археологии в Университете Кантабрии Пабло Ариасом.

Ученый прибыл на место уникальной находки вместе с экспертами из Археологического музея Астурии. Во время первичного расследования было найдено и второе ожерелье. Правда украшение было разбито на несколько частей. Найденной драгоценностью оказалась шейная грвна. Она обычно изготавливались из дорогих материалов и чаще всего ее носили представители кельтской и германской знати.

"Это позволит нам решить многие загадки, о которых нам не хватало данных", — рассказали исследователи находки.

По словам Анхеля Вильи, найденные экспонаты чрезвычайно важны. Эти ожерелья позволят больше узнать об обычаях того времени, его технологиях, культурных корнях и социальной организации.

Ранее Телеграф писал, что в Перу обнаружены уникальные гробницы с раскрашенными телами. Древний храмовый комплекс был построен между 2500 и 2200 годами до нашей эры.