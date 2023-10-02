США пожертвовали помощью Украины во избежание шатдауна. Все ли так плохо?

Американские законодатели все же приняли бюджет, пожертвовав поддержкой Киева ради работы своего правительства

США смогли избежать шатдауна (остановки работы правительства) и спасти зарплаты миллионам чиновников путем изъятия из временного бюджета пункта, поссорившего между собой законодателей в Конгрессе. К сожалению, для Украины это был пункт о финансировании и военной помощи нам. "Телеграф" разбирается, как повлияет на Украину бюджетное фиаско США:

Что означает для Украины временный бюджет без помощи

Законопроект, принятый в последнюю минуту, исключил важную помощь Украине. В то же время не стоит забывать, что это лишь временный бюджет на 45 дней, объясняет посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее", — написала Маркарова. Да, Украина сейчас имеет по крайней мере дополнительных 1,6 млрд дол. на оборонную помощь по программе PDA, а также 1,23 млрд дол. прямой бюджетной помощи (сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), а также значительные суммы на энергетические и другие программы.

По истечении этих 45 дней потребуется новое решение. Главное, по словам Маркарова, поддержка Украины в обеих партиях и обеих палатах Конгресса.

Однако некоторые республиканцы утверждают, что администрация президента США Джо Байдена должна направить финансирование Украины на безопасность границ и другие внутренние приоритеты. Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовала за изъятие 300 миллионов долларов из недавнего законопроекта о расходах на оборону на обучение украинских солдат и закупку оружия. Позже деньги были утверждены по отдельности, но противники поддержки Украины отмечали, что сумма выросла.

Для украинцев нехватка финансирования будет приводить к немедленной попытке поиска альтернативных решений, передает Washington Post. Запрос Байдена включал 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине, которые также пойдут на пополнение запасов оружия Пентагона, закончившихся после более чем года передачи Киеву оружия и боеприпасов. Если у Пентагона нет денег даже в течение нескольких недель, это может нарушить способность соблюдать конечные сроки закупки и заключения контрактов, которые позволяли ему поддерживать собственный арсенал и обеспечивать постоянные поставки оружия в Украину.

Президент США Джо Байден после подписания законопроекта пообещал, что помощь Украине, которая была исключена из документа, будет продолжена. Он сказал, что ожидает, что Конгресс примет помощь в отдельном законе. В обращении из Белого дома Байден заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", — добавил он.

Теперь Байден призывает Конгресс как можно быстрее обсудить пакет помощи, говоря, что существует "чрезвычайное чувство срочности". Он сказал, что ожидает, что республиканец, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, придерживается своего обязательства обеспечить прохождение поддержки, необходимой для того, чтобы помочь украинцам "защититься от агрессии и жестокости". Отвечая на вопрос, может ли он доверить Маккарти выполнять соглашения, Байден ответил: "Мы только что сделали одну об Украине, так что узнаем".

Представитель Белого дома сказал, что Байден имел в виду обещание республиканцев принять отдельный законопроект по этому вопросу.

Маккарти сказал, что "обеспечит предоставление оружия Украине", но добавил в интервью американской телерадиокомпании CBS, что это будет происходить только в сочетании с законодательством о южной границе США, как того требуют ультраправые республиканцы.

Киев ответил сдержанно оптимистично

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает, что помощь от США пошатнулась, однако назвал отсутствие помощи во временном бюджете США инцидентом.

"Вопрос в том, что произошло в Конгрессе США, является единичным случаем или системным. Я думаю, что был случай. У нас есть всесторонние обсуждения с обеими частями Конгресса — республиканцами и демократами. На фоне возможного "шатдауна" решение было принято, как было. Мы сейчас работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы убедиться, что это больше не повторится при любых условиях", — сказал Кулеба.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация с временным бюджетом не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. В настоящее время это около 1,6 млрд. дол. США на оборонку и 1,23 млрд долларов. США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

"Вместо этого "шатдаун" американского правительства могло бы оказать негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины. Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине", – объяснил Николенко.

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Киев заявил, что рассчитывает на то, что США будут продолжать свою твердую помощь.

"Мы верим, что это не будет последнее слово. Я надеюсь, что это не будет окончательное решение и что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — сказал Боррель и добавил, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности.

Удачные выходные для путина: взгляд СМИ

CNN пишет, что невключение помощи на голосовании Конгресса способствовало тому, чтобы эти выходные стали удачными для путина. В политическом плане это может ободрить российского диктатора и посеять сомнения в сохранении силы США в войне среди союзных стран. После бурной недели стало ясно, что предстоящие транши помощи будет гораздо труднее проталкивать через Конгресс для администрации Байдена.

"Маккарте, чей пост спикера колеблется, протолкнул законопроект о временных расходах, чтобы правительство оставалось открытым до середины ноября, без 6 миллиардов долларов в Украине, которые Сенат надеялся добавить в пакет – который сам по себе составлял примерно четверть последней просьбы Байдена о помощи Украине", — пишет издание.

Этот шаг не сразу поставит под угрозу Украину на поле боя, но более длинная задержка может иметь серьезные последствия.

CNN называет решение Конгресса удачным для путина

Опасность для Зеленского заключается в том, что такая риторика укрепляется избирателями в ощущении, что интересы Америки и интересы Украины противоположны, считает издание. Во время предвыборных мер республиканцев избиратели часто выражают антипатию в направлении миллиардов в Украину, а опросы демонстрируют рост скепсиса. Двухпартийное большинство в Вашингтоне выступает за помощь Украине, хотя хаос в Республиканской партии вызывает вопросы. Но если Маккарти сбросят и заменят более радикального спикера, Украине может не повезти.

В то же время, известный украинский блогер Роман Шрайк имеет более пессимистический взгляд. Он обращает внимание на то, что в программе военной помощи Украине под названием PDA осталось 5.3 млрд долларов, а сегодня в других источниках появляется сумма остатка 1.6 млрд. Мол, 5.3 млрд – это сколько осталось до потолка, а 1.6 млрд – это сколько денег осталось у Пентагона, чтобы заполнять дыры на складах. Кроме того, он сообщил со ссылкой на данные корреспондента американского "Голоса Америки" Остапа Ярыша, что остатки денег в программах помощи пока не перенесли на новый финансовый год. Но голосование должно быть.

Кстати, в кремле не заставили себя ждать со злорадством. Спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что кремль прогнозирует, что усталость от "конфликта в Украине" будет расти в разных странах, в частности в США. Мол, это приведет к "противоречиям в американском истеблишменте".

Напомним, ранее Телеграф писал, что американский миллиардер Илон Маск высмеял в сети президента Владимира Зеленского после отказа Конгресса США в помощи стране. В то же время основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Бренсон написал пост в поддержку Украины.