Военные объекты боевиков: Израиль наносит удары по мечетям

Также совершали удары по полевым штабам

В Секторе Газа израильская истребительная авиация нанесла серию ударов по мечетям. Боевики ХАМАС, начавшие кровавую войну, попытались использовать религиозные объекты в своих военных целях.

Речь идет о двух авиаударах. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, которые использовались террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения атак против Израиля", — говорится в сообщении.

Также войска нанесли удары по полевым штабам, оперативному командному посту радикальной группировки "Исламский джихад" и по оперативному командному центру ХАМАС. Отмечается, что ЦАХАЛ также ударил по двум банкам, принадлежавшим боевикам по объекту производства воздушного оружия, используемому воздушными силами террористической организации "Исламский джихад" в городе Газа

"А также (ударил, — Ред.) по зданию, включающему офисы и складские помещения, где террористическая организация хранит оружие и военную технику", — говорится в сообщении.

Что сейчас известно о ситуации в Израиле

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" и ликвидации большей части сил противника. В результате войны которую начало движение ХАМАС, погибли более 300 человек и еще более 1,5 тысячи человек получили травмы.

В то же время Штаты обсуждают с Израилем его потребности в военной помощи. Однако пока США не продемонстрировали готовность ее отправить. В свою очередь Вашингтон заявил, что заранее не получал предупреждений от третьих лиц об атаке на Израиль.

Город Ашкелон на юге Израиля еще раз был обстрелян, одна ракета попала в больницу "Барзилай", ранены шесть человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются.