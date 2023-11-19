Министр пророссийского словацкого правительства позволил себе критиковать санкционную политику ЕС

В Словакии выступили против двенадцатого пакета санкций Европейского Союза против российского террористического режима. Правительство Словакии требует исключения из пакета ограничений в отношении российского ядерного сектора.

Об этом заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар от пророссийской партии Smer-SD, сообщает TASR. По его словам, Словакия потребует "изучения последствий санкций".

"Красная линия для нас состоит в том, что санкции не должны включать ядерное топливо, потому что атомные электростанции еще недостаточно преобразованы, чтобы иметь возможность работать на альтернативном топливе", – заявил Бланар.

Кроме того, Бланар позволил себе критиковать санкционную политику ЕС, заявляя, что она якобы вообще не остановила россию. По его словам, убытки якобы понесла не россия, а европейский бизнес, в первую очередь словацкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на выборах в Словакии 30 сентября победила партия "Курс – Словацкая социал-демократия", лидером которой является пророссийски настроенный Роберт Фицо. А 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство во главе с лидером партии Smer-SD Фицо.

Кстати, сам Юрай Бланар уже был пойман с поличным в распространении лжи об Украине. В частности, он заявлял, что Украина "воюет с собственным народом" и в Украине "конфликт США и россии". Также Бланар – бывший мэр города Жилин в Словакии и не имеет опыта пребывания на дипломатических должностях.

Также мы писали, что словацкое правительство присоединилось к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.