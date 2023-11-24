Проверяют терпение США? В Ираке и Сирии снова атаковали американские объекты

США регулярно отвечают на такие атаки

Военные США подверглись атакам в Ираке и Сирии за минувшие сутки, 23 ноября. Позиции американских сил атаковали ударными бесилотниками и ракетами.

По данным Reuters, также под удар попали и международные силы, которые были расположены на северо-востоке Сирии. В Ираке удары наносились исключительно дронами, там нанесли удар по военным, которые держат позиции в районе аэропорта Эрбиль, расположенного на севере страны.

По данным источника, беспилотники запускали с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада. Удар по военным нанесли через день после того, как США атаковали вооруженную группировку "Хезболла". Известно, что тогда погибло минимум восемь боевиков.

По данным официальных лиц США, по состоянию на 23 ноября в Ираке 36 раз атаковали американские и международные силы, в то время как в Сирии было нанесено 37 ударов.

Отметим, что США регулярно отвечают на провокации боевиков на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон просит от вооруженных группировок воздержаться от провокаций, дабы не накалять обстановку.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале ноября США ударили по скоплению боевиков в Иране при помощи истребителей.