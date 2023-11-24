После победы "ультраправых" в Нидерландах люди вышли на протесты (видео)

Люди говорят, что с новым президентом не чувствуют себя в безопасности

В Нидерландах в городе Утрехт в четверг, 23 ноября, около 1000 человек вышли на акцию протеста против ошеломляющей победы ультраправого Герта Уилдерса на выборах. Политик – евроскептик и в своей программе предложил провести референдум о выходе из ЕС.

Кроме того, в Амстердаме состоялся антифашистский марш. Об этом сообщило агентство AFP.

По словам организаторов, члены левых партий Утрехта организовали протест, чтобы показать нидерландцам, что мы никогда не оставляем никого в беде и боремся за права каждого.

По словам Джуди Караджоли, 25-летняя студентка факультета журналистики из Сирии, успех Уилдерса на выборах вызвал у нее "большой страх, потому что его Партия свободы (PVV) является откровенно расистской партией, которая хочет "деисламизировать" страну".

Девушка рассказала, что многие ее друзья – беженцы с видом на жительство, которые теперь опасаются за свое будущее. Здесь следует отметить, что новый избранник ранее предложил закрыть границы для беженцев. Кроме того, он хотел запретить мусульманские школы и мечети в стране.

В манифесте партии PVV сказано, что такие разрешения должны быть упразднены, потому что "некоторые районы Сирии сейчас безопасны".

"Я сама родом из Сирии, поэтому знаю, как это бежать от войны в безопасную страну, но сейчас я больше не чувствую себя в безопасности, потому что чувствую, что большое количество нидерландцев хотят, чтобы мы ушли", — сказала она в интерв. AFP.

Напомним, антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, не поддерживающим дальнейшую передачу оружия Украине, одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов. Политическая сила получила 37 мест в парламенте на выборах 22 ноября, что является крупнейшим представительством всех политсил.

Следует отметить, что Уилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана. Он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставку оружия Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты.

Подробнее о выборах в Нидерландах читайте в статье "Телеграфа" " Любитель кошек и противник помощи Украине. Что известно о потенциальном премьере Нидерландов "

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