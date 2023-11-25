"Не могу доказать, но...": Байден назвал возможную причину нападения ХАМАС на Израиль

Сейчас Израиль и ХАМАС находятся в состоянии перемирия

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал одну из вероятных причин нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Она может быть в том, что США начали сотрудничество с Саудовской Аравией и другими арабскими странами региона для признания права Израиля на существование.

"Я не могу доказать то, что собираюсь сказать, но я считаю, что одной из причин, по которой ХАМАС нанес удар, было то, что они знали, что я очень тесно сотрудничаю с саудитами и другими странами региона, чтобы принести мир на эти территории, по признанию Израиля и праву Израиля на существование", — отметил Байден, его слова цитируются на сайте Белого дома.

Глава США напомнил, что во время саммита стран G20 США добились подписания резолюции о железном сообщении Ближнего Востока и Европы. Сначала должен быть построен трубопровод.

"В резолюции говорилось, что мы собираемся построить железную дорогу из Эр-Рияда (столица Саудовской Аравии – ред.) через Израиль и весь Ближний Восток вплоть до Европы. То есть не железная дорога, а сначала это должен быть подземный трубопровод, а тогда уже железная дорога", — пояснил Байден.

Президент Соединенных Штатов добавил, что арабские страны заинтересованы в сотрудничестве по достижению мира в регионе. Он подчеркнул, что "собирается продолжать работать над этим".

Как сообщал "Телеграф", вечером 24 ноября, террористы ХАМАС передали "Красному Кресту" первую группу заложников в рамках соглашения между Израилем и боевиками. Речь идет о 13 израильтянах, 10 тайцах и 1 филиппинце.