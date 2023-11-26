В россии объявили в розыск пресс-секретаря гиганта соцсетей Meta: о ком идет речь и чем он разозлил россиян

Facebook, Instagram и X запрещены в россии

Россияне объявили в розыск пресс-секретаря американского технологического гиганта Meta Энди Стоуна. МВД россии не предоставляет инкриминируемую им информацию.

Однако известно, что в 2022 году в Москве признали Meta "террористической и экстремистской организацией". Об этом информирует российское государственное информационное агентство ТАСС.

Стоун "объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса россии", — сообщает агентство со ссылкой на базу данных министерства.

Скриншот с сайта российского ведомства

В марте 2022 года россияне возбудили уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Тогда в россии отметили, что пресс-секретарь компании Энди Стоун в соцсети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах Facebook, Instagram и WhatsApp запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.

Западные социальные медиа-платформы такие, как Facebook, Instagram и X (ранее известные как Twitter), были запрещены в россии, пока они доступны в стране только через VPN.

Ранее "Телеграф" писал, что цифровой гигант Meta, владеющий соцсетями Instagram и Facebook, корректирует свою политику по контенту об украинском полке "Азов". Теперь он исключен из списка опасных лиц и организаций, составленного компанией.