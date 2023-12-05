Укр

Продолжают провоцировать: боевики нанесли массированный удар по военной базе США в Сирии

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Боевики использовали полтора десятка ракет
Боевики использовали полтора десятка ракет. Фото timesofindia.indiatimes.com

Военные объекты США регулярно становятся целью боевиков после начала обострения в регионе

Боевики обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Со стороны Ирака по военной базе Rumalyn Landing Zone в Сирии 3 декабря было выпущено 15 122-миллиметровых ракет.

Об этом сообщает Центральное Командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в Twitter. Пострадавших среди персонала и повреждений техники нет.

"Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств ISR и передала это место переехавшим туда иракским силам безопасности. На месте размещался бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет", — рассказали подробности в CENTCOM.

Стоит отметить, что с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. Позиции вооруженных сил США атакуют ударными бесилотниками и ракетами. Под удары попадают и международные силы. Вашингтон призывает вооруженные группировки воздержаться от провокаций и не накалять обстановку.

Как сообщал "Телеграф", США наносят ответные удары по террористам. Так, в ноябре американские военные ударили по позициям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Речь идет об объекте на востоке Сирии. Удар стал ответом на атаки американских военных баз.

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