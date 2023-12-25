Десятки жертв: много погибших после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе

ЦАХАЛ отвергает все обвинения и заявил о проверке информации

Не менее 70 человек погибли в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части Сектора Газа 24 декабря после мощного удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В Израиле сообщения о жертвах отвергают, заявив, что идет проверка информации.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление, сделанное Министерством здравоохранения Сектора Газы (контролируется террористами из ХАМАСа). Также издание привело комментарий со стороны израильских военных.

Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видео, где видно, как из лагеря забирают раненых в машины скорой помощи. А официальный спикер министерства Ашраф Аль-Кидра заявил, что это массовое убийство, поскольку лагерь расположен на переполненной людьми площади.

В то же время, ЦАХАЛ отвергает все обвинения и заявил в ответ на запрос СМИ, что идет проверка информации. Там призвали дождаться официальной информации от израильской армии.

"Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах Сектора Газы, ЦАХАЛ соблюдает нормы международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению", – говорится в сообщении.

Напомним, израильская армия нанесла удары по сети тоннелей ХАМАС и уничтожила их. Речь идет о большой сети, расположенной в городе Газа под Палестинской площадью.

23 декабря Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа. ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как собака из кинологического подразделения Окетц сканирует подземные ходы.