Так или иначе, помощь будет. В ЕС придумали способ обойти блокировку Венгрии

У европейцев есть еще не менее двух вариантов оказания помощи Украине

Пару недель назад на саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры европейских стран выражали уверенность в том, что ЕС найдет способ выделить Киеву заблокированные Венгрией десятки миллионов евро. Как отметил тогда канцлер Германии Олаф Шольц, помощь Украине так или иначе будет оказана. И скорее всего такой способ уже нашли. "Телеграф" объясняет, чем новый вариант отличается от предыдущего и будут ли в конце концов деньги:

В чем суть новой идеи

Издание FT со ссылкой на источники, осведомленные в переговорах, написало, что Евросоюз готовит запасной план, предусматривающий выделение 20 миллиардов евро в обход вето Венгрии. Это на случай, если Будапешт откажется снимать вето. Согласно новому плану, страны предоставят гарантии для бюджета ЕС, а это позволит Европейской Комиссии одолжить нужную сумму на рынках капитала для Киева в следующем году. Точные условия плана еще не обсуждаются, окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины.

Что касается того, когда это будет — в Брюсселе надеются, что процедуры могут быть завершены так, чтобы предоставить Украине помощь до марта. Именно эта модель финансирования за счет долга приобрела популярность как наиболее практичный способ оказания поддержки. Придает уверенности то, что схема не является чем-то новым и ЕС уже так поступал в 2020 году во время пандемии коронавируса. Тогда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирование странам ЕС для краткосрочных схем поддержки работы во время пандемии.

Согласование плана Б позволит МВФ выделить новый транш Киеву. Так, если лидеры ЕС согласуют этот план 1 февраля, МВФ будет предоставлено заверение в выделении своего следующего транша финансирования для Украины на сумму около 900 миллионов долларов. Это должно обеспечить Киеву достаточное финансирование, чтобы избежать необходимости печатать деньги и рисковать ростом инфляции.

Ну и если все будет очень плохо, есть еще "план-В", когда ЕС продолжит использовавшуюся в этом году структуру финансирования, согласно которой ЕС предоставил Украине 18 миллиардов евро дешевых займов на период от нескольких месяцев до года.

Чем отличается от предыдущего плана

Предыдущий план предполагал, что ЕС утверждает на саммите поправки в многолетний бюджет на 2024-2027 годы, включающие создание Украинского фонда (Ukraine Facility) на 50 миллиардов евро. Эти деньги должны поступать в виде грантов и займов в фонд в течение четырех лет. Их должны направлять на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Новая более совершенная программа должна заменить старые механизмы поддержки: Европейский инструмент соседства, развития и международного сотрудничества (вместе со составляющей "Восточное партнерство"), NDICI, кредитные программы. Это самый лучший план, ведь охватывает четыре года.

Новая схема не потребует одобрения от всех 27 стран ЕС, в отличие от выделения денег из бюджета Евросоюза. Также не нужно получать гарантии от всех стран-членов ЕС, если среди основных участников будут страны с высокими кредитными рейтингами. В некоторых странах, таких как Германия и Нидерланды, потребуется одобрение парламентов, что является дополнительным риском и затратой времени.

Препятствие со стороны Венгрии

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 14-15 декабря европейским политикам не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о выделении Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро. Хотя перед саммитом даже ЕС пошел на уступки Будапешту. Дело в том, что Брюссель уже давно заморозил миллиарды евро для Венгрии из-за нарушения правил верховенства права и взяточничества. Буквально за день до проведения саммита, где должна была решиться судьба вопроса о начале переговоров с Украиной, Европейская комиссия разблокировала 10,2 млрд евро из бюджета ЕС, предназначенных для Венгрии. Тогда комиссия заявила, что время выделения финансирования было случайным. Хотя многие политики предостерегали от того, чтобы поддаваться тому, что они восприняли как шантаж.

В конце концов Орбан разрешил лидерам ЕС одобрить начало переговоров о присоединении Украины к блоку, но заблокировал деньги для Киева. Он пояснил, что не поддержит новый пакет помощи до тех пор, пока ЕС не выплатит все средства, замороженные для Венгрии. Речь идет еще о 20 миллиардах евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер Бельгии резко высказался о заявлениях Орбана.