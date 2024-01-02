США отзывают свой авианосец от берегов Израиля – Reuters

После нападения ХАМАС на Израиль авианосец дежурил у его берегов

Соединенные Штаты отзывают один из своих крупнейших авианосцев Gerald R. Ford от берегов Израиля. Корабль вернется в порт приписки из восточной части Средиземного моря, где он находился в последнее время.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Военно-морских сил США. Причина, по которой авианосец принято решение отозвать, прямо не называется.

"Сразу после жестокой атаки ХАМАС на Израиль ударной группе USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group было приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы содействовать нашему региональному сдерживанию и обороне", — напомнили в ВМС.

Gerald R. Ford – один из новейших и крупнейших авианосцев США. На его борту находятся восемь эскадрилий самолетов и более 4000 военных – членов экипажа, пилотов и технического авиационного персонала.

Как ранее писал Телеграф, израильская армия начинает выводить некоторые бригады из Сектора Газа, а ее представители говорят, что конфликт переходит в новую фазу.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев, пока все задачи не будут выполнены.