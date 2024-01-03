Поставки выросли почти в 10 раз: Китай продает России важное для "оборонки" оборудование

Поставки осуществляют компании, связанные с китайской армией

Несмотря на то, что война России против Украины продолжается, Китай, который якобы занимает нейтральную позицию, продолжает наращивать поставки критически важного оборудования стране-агрессору.

Как пишет Financial Times, это в частности касается станков для точной фрезерной обработки металла, поставки которых пытаются заблокировать страны, поддерживающие Украину.

Отмечается, что лишь в июле 2023 года поставки этой техники возросли до 68 миллионов долларов против 6,5 миллиона по состоянию на февраль 2022. До этого Россия поставляла станки с числовым программным управлением (ЧПУ) из Европейского союза, однако теперь этот товар считается санкционным.

Вместе с тем, Россия также пытается получить станки с ЧПУ не только с материкового Китая, но и с Тайваня, а также с Южной Кореи. Станки с ЧПУ позволяют быстро производить сложные детали из металла и других материалов с высокой и стабильной точностью, что будет очень полезным для военной промышленности и не только

Хоть Пекин настаивает на том, что не поставляет летальное оружие в Москву и отрицает поддержку российских военных действий, но также воздерживается от введения санкций. При этом китайские поставки товаров, включая нефть, оборудование, потребительские товары и автомобили, помогают поддержать российскую экономику на плаву.

При этом анализ экспортной документации показывает, что компании-поставщики связаны с армией Китая (НОАК).

"Многие китайские компании ожидают, что рано или поздно все компании, связанные с Народно-освободительной армией, попадут под санкции. Поэтому они считают, что либо можно попытаться остаться на рынке, избегая углубления военных связей, и все равно попасть под санкции, или можно просто пойти напролом", — прокомментировал это директор Российско-евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый ранее говорил, что Китаю не выгодно, чтобы война в Украине завершалась, поскольку ее продолжение ослабляет США. А это является ключевым приоритетом Пекина.