В США избежали шатдауна и согласовали расходы правительства: дали 886 млрд на оборону

А вот пакета помощи Украине на 61 млрд долларов что-то не видно

В Конгрессе США достигли соглашения о финансировании работы правительства Соединенных Штатов в 2024 году, таким образом избежав шатдауна (прекращения работы), которым республиканцы пытались шантажировать Белый дом. Представители обеих партий согласовали федеральный бюджет в соответствии с требованиями Белого дома.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден. Он отметил, что утверждение бюджета направлено на финансирование национальных приоритетов.

"Двухпартийный проект финансирования, который согласовали в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты", — отметил Байден.

Для финансирования федерального правительства США в 2024 году предусмотрено 1,66 трлн долларов. Из них 886,3 млрд направляется на оборонные расходы Армии США, еще 772,7 млрд — на внутренние дискреционные расходы правительства.

Как сообщалось, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты считают приоритетным усиление противовоздушной обороны Украины. В первую очередь, средства ПВО должны быть в будущих пакетах военной помощи Киеву.

Также "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден, комментируя обстрел Украины 29 декабря 2023 года говорил, что Киеву нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры в 2024 году.