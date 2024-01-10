Переворот у Путина, срыв выборов в США и инопланетяне: Politico назвало "черных лебедей" 2024-го года

Не исключается даже контакт и инопланетянами

Всего за последние несколько лет человечество стало свидетелями того, как немыслимое стало реальностью. Ряд футуристов и технологов, историков и политологов, внешнеполитических аналитиков и других опытных прогнозистов назвали "черных лебедей" (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) 2024-го года.

Об этом пишет Politico. Среди них целый ряд потрясений и катастроф, созданных матерью-природой, человечеством и даже инопланетянами.

"Это не их прогнозы на год, который наверняка будет бурным, но все они возможны. Даже инопланетяне", — пишут журналисты.

Срыв выборов в США

"Сторонники Байдена обеспокоены концом демократии. Сторонники Трампа обеспокоены тем, что демократы хотят бросить бывшего президента в тюрьму. И есть множество противников (Россия, Иран и Северная Корея), которым больше всего хотелось бы видеть еще больший хаос со стороны американцев.

Это означает, что усилия по подрыву выборов могут быть успешными и могут исходить от самых разных субъектов — от кибератак, дипфейков и дезинформации, физических атак на избирательный процесс и контролируемых массовых беспорядков, насильственного вмешательства и даже терроризма с целью подрыва выборов…

срыв выборов в США в 2024 году кажется мне правдоподобным и глубоко тревожным", — считает один из экспертов.

Китайский сюрприз

"Конфликт с Китаем вспыхнул через несколько месяцев после того, как кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-те был избран на президентских выборах в Тайване 13 января с большим перевесом, чем ожидалось. Это побуждает его провозгласить независимость Тайваня от Китая вопреки советам администрации Байдена, но при поддержке ряда республиканцев в Конгрессе. Китай вводит карантин, прекращая торговлю с островом. Это только усиливает решимость Тайваня быть независимым, и как раз в октябре, когда президентская кампания в США накаляется, Китай начинает военную операцию.

Администрация Байдена считает, что у нее нет другого выбора, кроме как организовать военную защиту острова. Сильное президентское лидерство Байдена отвлекает внимание независимых избирателей от Трампа. Преобладает мнение, что такая война будет настолько разрушительной с экономической точки зрения для Китая, что президент Си Цзиньпин избежит ее. Однако в этом сценарии он опасается, что Китай навсегда потеряет Тайвань, и рассчитывает, что администрация Байдена будет опасаться вмешательства из-за опасений возможных негативных последствий для выборов", — такой сценарий развития событий предположил один из собеседников издания.

Есть еще и альтернативный сюжет:

"Под бременем огромного долга, медленного экономического роста и депрессивного рынка недвижимости Китай терпит финансовый крах, аналогичный экономическому кризису 2008 года в США. Как это произошло тогда, проблемы Китая не ограничиваются им самим или Азией, а распространяются, вызывая глобальную рецессию. В США инфляция уходит, но из-за растущего недоверия безработица начинает расти как раз в самом разгаре избирательной кампании".

Переворот против Путина

"Внезапный конец режима Путина изменит многие политические уравнения во всем мире. По крайней мере, один деятель открыто агитирует за государственный переворот: Илья Пономарев, бывший член российской Думы, который проголосовал против аннексии Крыма в 2014 году, что привело к его импичменту и изгнанию в Украину. Сейчас он является лидером теневого парламента, базирующегося в Польше, оппозиционного телеканала и небольшой армии под названием "Легион свободы России", которая взяла на себя ответственность за некоторые военные операции на территории России

Или же смерть Путина может произойти изнутри Кремля. Джек Дивайн, проработавший в ЦРУ 32 года, недавно предсказал The Sun: "Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что собирается предпринять исполнительные меры. … Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, это будет то, что мы могли бы назвать дворцовым переворотом", — говорится в материале.

Другими маловероятными, но возможными событиями в 2024-ом году Politico называет:

Контакт с внеземной цивилизацией;

Цифровой апокалипсис (Что, если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что, если бы вирус атаковал мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов богатства?);

Разрушения, вызванные глобальным потеплением;

Глобальный конфликт ("Является наиболее вероятным из "черных лебедей");

Бунт российских матерей (Из-за высокого уровня российских потерь в Украине).

И другие.

Напомним, ранее мы писали о том почему Запад не был готов к глобальной войне и победит ли демократия авторитаризм.