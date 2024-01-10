Арест у президента, теория заговоров и протесты. В Польше громкий скандал с задержанием двух топ-чиновников

Бывших высокопоставленных чиновников арестовали прямо в президентском дворце Анджея Дуды, их вывела полиция в наручниках

В Польше выдалась беспокойная ночь: полиция эффектно арестовала двух бывших топ-чиновников прямо в президентском дворце перед приемом у Анджея Дуды, после чего перед СИЗО в Варшаве собрался митинг, а в соцсетях начала распространяться теория заговоров о "подстроенном" автобусе, который заблокировал дорогу кортежу Дуды.

Задержанные — бывший глава Центрального Антикоррупционного Бюро, а затем эксминистр внутренних дел Мариуш Каминский и его бывший заместитель Мацей Вонсик. Они участники земельного дела. "Телеграф" разбирается в политических страстях соседей:

Хронология событий

В понедельник суд выдал ордера на арест двух политиков партии PiS, осужденных за злоупотребление в земельном скандале, Мариуша Каминского и Мацея Вонсика. А уже во вторник президент Польши Анджей Дуда пригласил Каминского и Вонсика на прием в президентский дворец на церемонию назначения новых советников в 11:00. Оба оставались там до вечера.

Как сообщает Wyborcza, вечером президент отправился во дворец Бельведер на встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Именно в это время полицейские без уведомления вошли в президентский дворец и требовали у экс-министров добровольно пойти с ними в отделение, уточняет портал Onet. Бывшие министры отказались, заявив, что они гости президента, который скоро вернется во дворец. Полицейские якобы ответили, что президента не будут ждать и предположили, что в случае сопротивления будут вынуждены применить силу. Сначала их перевезли в отделение полиции на улице Гренадер, а затем в следственный изолятор в Грохове. Теперь по решению суда они сядут в тюрьму, чтобы начать отбывать два года заключения за злоупотребление властью.

Здесь в игру вступают автобус и теория заговоров. Руководитель канцелярии президента Гражина Игначак-Бандич в эфире TV Republika Presidential сообщила, что Дуда хотел немедленно вернуться во дворец, когда узнал, что там происходит. Однако выезд из Бельведера был заблокирован сломавшимся автобусом. В соцсетях сразу заподозрили, что это не совпадение, и автобус блокировал дорогу президенту умышленно. Министр канцелярии президента Польши Войцех Коларский, сопровождавший Дуду, также был убежден, что это было подстроено:

"Только что президент узнал по телефону от руководителя канцелярии президента Гражины Игначак-Бандич, что министры Каминский и Вонсик были задержаны, он решил немедленно вернуться. Но мы долго не могли выехать из Бельведера, потому что выезд преградил городской автобус. Я убежден, что это была сознательная акция", – заявил он.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский высмеял эту теорию, а спикеры столичной мэрии пришлось публично прояснить детали ситуации: произошел сбой пневматической системы и заклинил тормоз, вероятно, из-за сильных морозов.

Митинг под СИЗО

Оба арестованных считают себя политзаключенными, такого же мнения придерживается оппозиционная партия PiS. Мариуш Каминский даже объявил голодовку.

Перед СИЗО сразу собрались сторонники Каминского и Вонсика, которые выкрикивали "политические заключенные и "Долой коммунизм". Там появились несколько депутатов, среди которых: Яцек Оздоба, Пшемислав Чарнек и Ришард Терлецкий, толпа потребовала впустить депутатов в арестованные". на месте появился лидер PiS Ярослав Качиньский, он позвонил в домофон, чтобы его впустили внутрь СИЗО, но ему не открыли.

"У нас впервые после 1989 года есть политзаключенные. Это скандально. Их осудили за то, что они боролись с преступностью, включая преступность людей, занимавших высокие должности в социальной иерархии", — сказал журналистам Ярослав Качиньский.

Впоследствии люди перед СИЗО повесили баннеры с надписью "Солидарность с Каминским и Вонсиком", такой же баннер появился на президентском дворце.

Кроме того, начался протест перед президентским дворцом. А перед зданием Дональда Туска собрались на небольшую демонстрацию люди, оставив надписи на снегу "диктатура".

В среду утром Анджей Дуда выступил с обращением, в котором сказал, что "глубоко шокирован тем, что кристально честных людей посадили в тюрьму".

Земельный скандал в Польше в 2007 году

Почему же арестовали бывших министров? Дело касается событий 17-летней давности по поводу схемы изменения статуса сельскохозяйственных участков земли, якобы коррупционной. Тогда это дело расследовало Центральное антикоррупционное бюро, которым руководил Мариуш Каминский, а его заместителем был тот же Мацей Вонсик. Им выдвигали обвинения в превышении полномочий и совершении преступлений против достоверности документов. Это провокации с использованием ложных документов, а также прослушивание телефонных разговоров в гостиничных номерах без согласия генпрокурора и суда.

В марте 2015 года окружной суд в Варшаве приговорил Каминского и Вонсика к трем годам лишения свободы, которые подали апелляцию. Однако до рассмотрения апелляции президент Анджей Дуда их помиловал. В конце прошлого года судебные тяжбы возобновились: Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, а 20 декабря был вынесен приговор Каминскому и Вонсику — уже 2 года. 8 января Окружной суд Варшавы объявил о подготовке исполнительных документов, в том числе постановлений о доставке обоих осужденных в пенитенциарные учреждения. Кстати, сейчас также в польских СМИ было предположение, что Дуда может снова помиловать Вонсика и Каминского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дональд Туск был избран новым премьер-министром страны Польши 11 декабря. Для Киева это стало хорошим знаком, поскольку еще до избрания Туск говорил, что на новой должности немедленно займется исправлением проблем, возникших между Украиной и Польшей.